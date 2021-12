Messina, il 10 dicembre la mostra “Paesaggi [a perdere]” di Pietro Serboli

7 Dicembre 2021 11:44

Venerdì 10 dicembre, alle ore 18:00, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospita il progetto “Paesaggi [a perdere]” di Piero Serboli

Alle ore 18,00 di venerdì 10 dicembre, nel nuovo spazio espositivo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito del progetto “L’Opera al Centro” curato da Giuseppe La Motta, verrà inaugurata la mostra “Paesaggi [a perdere]”, di Piero Serboli con la presentazione di Anna Maimone. All’inaugurazione, che verrà presentata nella sala del foyer del Teatro, saranno presenti il presidente Orazio Miloro, e Il Sovrintendente Gianfranco Scoglio.

Con questi ultimi lavori Piero Serboli approda felicemente ai giardini. È un omaggio alla madre e alla sua famiglia di floricoltori e fioristi e quindi un tuffo nella memoria familiare, raccontata attraverso il filtro di un’esperienza visiva che è stata filo conduttore e anima della sua stessa attività artistica. Serboli non perde mai di vista il reale e la sua consueta ironia si ripropone quando ci invita a trovare un verso al dipinto di apertura e al relativo pieghevole; ma è abbastanza evidente che il dato concettuale fa qui un passo indietro per dare spazio ad un’esplosione di colori che illuminano gli sfondi. C’è in questi dipinti una libertà nuova che, conquistata alla vecchiaia, consente all’artista seppur con divertito distacco di citare i maestri.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, escluso il lunedì, dal 10 al 24 dicembre nelle fasce orarie 10.00/12.30 – 16.00/19.00. L’inaugurazione e lo svolgimento della mostra avverrà nel pieno rispetto delle normative Covid 19 con ingresso consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass e mascherina.