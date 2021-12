Messina, giornata mondiale contro l’AIDS: Palazzo Zanca si illumina di rosso

1 Dicembre 2021 11:16

Messina: in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, la facciata di Palazzo Zanca si illumina di luce rossa

Oggi, mercoledì 1 dicembre, in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, la facciata di Palazzo Zanca a Messina si illumina di luce rossa per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’informazione e della prevenzione con l’obiettivo di combattere efficacemente la diffusione dell’Hiv. Il Comune di Messina ha aderito all’iniziativa con il colore simbolo della lotta all’Aids per esprimere “la solidarietà alle persone che convivono con questa patologia e per accresce la coscienza dell’epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus HIV. Obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema nonchè al rispetto per il prossimo che deve essere priorità di ogni comportamento al fine di far conoscere alle nuove generazioni l’importanza della prevenzione per il loro futuro”, ha evidenziato a nome dell’Amministrazione De Luca, l’Assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore.