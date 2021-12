Messina, Germanà contro il manifesto dell’Ufficio Covid: “il commissario si scusi”

14 Dicembre 2021 18:18

Messina, Germanà: “il commissario anti Covid Alberto Firenze chieda scusa a tutti i messinesi”

“Inutile nascondere la polvere sotto il tappeto. Il commissario anti Covid Alberto Firenze chieda scusa a tutti i messinesi”. E’ quanto afferma il deputato messinese della Lega, Nino Germanà. “Prima ha detto che il manifesto vergognoso con l’invito alla cittadinanza a non entrare nelle case dei non vaccinati nel periodo di Natale non era stato stampato o pubblicato dai suoi uffici; poi ha ammesso che il personale dell’Ufficio grafica e social network aveva effettivamente predisposto un ventaglio bozze trasmesse *- a sua firma -* ai Sindaci interessati. Contraddizione imbarazzante. Se sbagliare è umano e perseverare è diabolico, non assumersi le proprie responsabilità è da codardi”, conclude.