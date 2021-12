Messina in lacrime per l’addio di “Briossina”: la simpatica “maga” che regalava sorrisi ai bimbi in difficoltà

27 Dicembre 2021 10:37

I funerali si terranno martedì 28 dicembre, alle 15.30 alla chiesa di San Giuliano

Con le bolle di sapone ha portato tanta gioia nell’animo dei bambini e delle loro famiglie, regalando felicità in quei luoghi dove ce n’è tanto bisogno. Si è spenta a soli 57 anni Janita Ansaldo Patti, fondatrice insieme al marito Andrea dell’associazione di impegno sociale ‘Circobaleno’, che con il suo personaggio “Briossina” era tanto amata nella città di Messina. La notizia è iniziata a circolare nella mattinata di oggi sui social, in tanti hanno espresso messaggi di incredulità e tristezza e dedicato lei un ricordo o una preghiera. “Voglio ricordarti così… Mentre mi trucchi da clown. Mentre mi spieghi quanto serio possa essere regalare leggerezza alle persone. Hai portato gioia in ogni dove, anche dove è sempre stato più difficile… In corsia, con i bambini.. Sono ancora incredula, Janita Briossina… Ma ovunque vedrò una bolla di sapone, rivedrò anche te”, scrive un’amica su Facebook.

Il cordoglio anche di Oltredanza che “si stringe attorno alla Maestra Tilia e saluta con infinito affetto la sua mamma Janita. Perdiamo una persona solare e creativa, una fonte inesauribile di fantasia e buon umore, uno dei pilastri grazie a cui abbiamo costruito la nostra scuola e i nostri saggi. Addolorati ma con i sorrisi e il coraggio che lei sempre ci regalava, la saluteremo con infinita gratitudine, martedì 28 dicembre, alle 15.30 alla chiesa di San Giuliano”.