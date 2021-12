Messina: domani il distacco del datacenter comunale

20 Dicembre 2021 10:51

Messina: domani, dalle ore 16 alle 18, al fine di consentire l’installazione di un nuovo UPS, è previsto il distacco del datacenter comunale

Domani, martedì 21, dalle ore 16 alle 18, al fine di consentire l’installazione di un nuovo UPS, è previsto il distacco del datacenter del comune di Messina che sostituirà il precedente ormai obsoleto. L’interruzione è stata determinata da esigenze organizzative per garantire il buon funzionamento del datacenter comunale. Ciò comporterà – come evidenziato dalla nota della Direzione Generale – Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica – l’impossibilità ad utilizzare i servizi informativi comunali per il breve periodo programmato.