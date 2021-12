Messina, domani consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

13 Dicembre 2021 15:30

Messina, domani al Palazzo del Governo una cerimonia per la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Domani 14 dicembre ore 11,30 si svolgerà, al Palazzo del Governo di Messina, una sobria cerimonia per la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a personalità distintesi per benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Nel corso della cerimonia, che sarà aperta dalla proiezione di un video nel quale gli studenti del liceo Maurolico eseguiranno l’Inno d’Italia, verrà conferita l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica alla dott.ssa Gabriella Ioppolo, Questore di Siracusa e al Col. Gerardo Mastrodomenico, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Messina.

A seguire, sarà conferita l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica al dr. Alessandro D’Angelo, Primo Maresciallo in congedo della Guardia di Finanza, al Sig. Filippo Giorgianni, Maresciallo della Guardia di Finanza, al Sig. Antonino Marsiglia, Maresciallo Ord. dei Carabinieri a riposo, al Sig. Salvatore Sindoni, Luogotenente Carica Speciale Guardia di Finanza, al Sig. Giannantonio Spadaro, Ispettore Capo della Polizia di Stato, alla Prof.ssa Liboria Strazzanti, insegnante in congedo, al Dott. Giuseppe Turiano, Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, al Dott. Carmelo Villari, Dirigente Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Messina.