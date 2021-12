Messina, De Luca contro il manifesto dell’Ufficio Covid: “discriminazioni che contrastano con lo spirito del Natale. Sui vaccini lo Stato si assuma ogni responsabilità”

14 Dicembre 2021 15:50

Il Sindaco Cateno De Luca ha specificato che i cartelloni non sono stati affissi nella città di Messina e quindi la campagna non è stata condivisa dal Comune

“Io sono scioccato, sto vedendo il manifesto per l’ennesima volta. Desidero sottolineare che questi cartelloni non sono stati affissi nella città di Messina, io non li ho visti. Se c’è stato il tentativo da parte del Commissario di affiggerli nei vari Comuni quella è un’altra questione. Il contenuto non lo condivido, non accetto questo tipo di discriminazione e mischiare il Natale dove dovremmo comportarci in maniera diversa. La vaccinazione, cioè la scelta di vaccinarsi o meno, e il Natale sono due aspetti completamente diversi. Ho sempre sostenuto l’obbligo di vaccinazione per legge. Io non posso mischiare un messaggio di fraternità, che mi proviene da una festa religiosa come il Natale, facendo discriminazione tra vaccinati e non vaccinati”. E’ quanto affermato ai microfoni di Mattino 5 dal Sindaco di Messina, Cateno De Luca, in merito ai cartelloni gravemente discriminatori che sono stati diffusi in alcuni Comuni della provincia con il marchio dell’Ufficio Straordinario per l’emergenza Covid.

Su specifica constatazione della giornalista di Repubblica, che fa notare come il Covid ci sia anche a Natale, il Sindaco sottolinea chiaramente: “se noi dobbiamo fare dente per dente o pelle per pelle, allora io comincio a sbarrare le porte del Comune e non fare entrare nessuno. E ‘un fronte totalmente sbagliato. Ognuno deve fare il proprio dovere, lo Stato deve fare lo Stato. Inutile continuare con atteggiamenti ipocriti per costringere la gente a vaccinarsi. A vaccinarsi che cosa? Si faccia la legge, lo Stato si assuma le proprie responsabilità. Qualora ci fosse la legge io manderei i vigili urbani a casa dei non vaccinati. E da questo punto di vista ho già dato prova di saper fare il mio mestiere. Io da Sindaco mi trovo disarmato nei confronti di un’azione che dovrebbe essere già stata messa in atto”.