Messina, fino a 7 ore di attesa per i tamponi. De Luca sbotta: “eventi annullati, ma spettacoli proseguono in farmacie e drive in”

27 Dicembre 2021 15:12

Il Sindaco di Messina ha annunciato di un maggior servizio di controlli nelle feste private in vista del Capodanno

“Gli spettacoli all’aperto stanno continuando perché assistiamo alle code per fare i tamponi, a cospetto dell’annullamento per gli eventi all’aperto. Sono questi senza dubbio altri tipi di spettacoli”. Non le manda a dire il Sindaco di Messina Cateno De Luca, intervenuto ancora una volta a Mattino 5 per parlare del suo pensiero riguardo il Capodanno in piazza, situazione che lo ha esposto alla critica dei media nazionali. Con l’entrata in vigore delle nuove restrizioni, il primo cittadino ha però dovuto “arrendersi” di fronte alle normative diramate dal Governo e ha dovuto annullare i concerti previsti in piazza Duomo.

De Luca ha agito di conseguenza, ma in un intervento fa trasparire tutto il proprio disappunto. “Hanno vietato i concerti all’aperto in cui sarebbero stati garantiti i controlli del Super Green Pass, poi però si assiste a file di 7 ore per fare un tampone, che sia in macchina o in strada, dove non c’è nessuno che può controllare come stanno le cose. Allora sostituiamo uno spettacolo che era consentito all’aperto e controllato, con altri tipi di spettacolo. Aggiungo che ancora non ho compreso la differenza tra un evento all’aperto e uno al chiuso. Io a Messina mi sono adeguato a controllare anche gli eventi al chiuso, perché se il Governo lancia un allarme del genere, di una situazione talmente grave da dover annullare tutto, allo stesso so per certo che i privati stanno affittando per affittare i villini”, ha concluso De Luca annunciando quindi in città controlli per le feste private in vista della notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio 2022.