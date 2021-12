Messina: De Luca riceve il campione nazionale messinese di Dama a coppie Maijnelli

Michele Maijnelli vincitore del titolo di campione d’Italia edizione 2021 di Dama a coppie, ai “Giochi Sforzeschi”, insieme al compagno di squadra G.M. Paolo Faleo, tenutisi a Milano lo scorso 4 dicembre, è stato ricevuto a Palazzo Zanca dal Sindaco Cateno De Luca. Majinelli, figlio d’arte, e insegnante di materie giuridico-economiche è anche docente di sostegno all’Istituto Antonello. Insieme al papà Antonino inizia a giocare a dama appena tredicenne ed ha al suo attivo decine di primati e partecipazioni a gare nazionali; nel 1992 diventa Maestro di Dama e nel 2019 vince il titolo assoluto Maestri di Dama diventando così Grande Maestro. “Ho ereditato da mio padre – ha detto Majinelli – la passione per la dama, insieme abbiamo disputato tanti tornei in tutta Italia, raggiugendo un record mai verificatosi dal 1924, anno di fondazione della Federazione Italiana Dama, di padre e figlio entrambi campioni italiani. Intendo proseguire nel solco della tradizione paterna, anzi il mio grande sogno, oltre che continuare a gareggiare, è vincere il campionato mondiale di Dama italiana che a causa dell’emergenza pandemica è stato rinviato”. Il Sindaco nel complimentarsi ha detto “è motivo di grande orgoglio che le carriere, di padre in figlio, coincidano per importanza e continuità professionale. Questo è l’esempio di uno dei passaggi di testimone più riuscito, visto il primato che entrambi avete raggiunto nell’essere campioni nazionali assoluti, rafforzato dall’interazione affettiva tra padre e figlio, come è stato nella vita che nella passione per il gioco della dama caratterizzato dalla tecnica della strategia, metodo a me tanto caro e fondamentale strumento di programmazione di ogni attività. Auguri e Ad maiora semper”. Al termine della visita il Sindaco ha donato a Majinelli il gagliardetto della Città e il cd “Stati d’Animo”.