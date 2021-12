Messina, De Luca critica il manifesto dell’Ufficio Covid: “un boomerang tornato in testa a chi ha strumentalizzato il Natale”

17 Dicembre 2021 16:49

Il Commissario Alberto Firenze liquida la questione: “non voglio parlarne più di questa cosa”, ma l’autore del cartellone non è ancora stato trovato

A Messina si continua a parlare del manifesto discriminatorio che porta la sigla dell’Ufficio del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid. Il messaggio “a Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati” ha fatto il giro d’Italia raccogliendo anche pesanti critiche. “Sicuramente chi lo ha concepito si è reso conto che la strumentalizzazione del Natale suscita reazioni peggiori. Una sorta di boomerang. E questo boomerang è tornato indietro all’autore del manifesto”, ha affermato il Sindaco Cateno De Luca ai microfoni del programma La Vita in Diretta, in onda su Rai 1. Il primo cittadino messinese, è stato ripreso uno dei suoi classici show, stavolta mentre suonava la zampogna, ed ha preso nuovamente le distanza dalla vergognosa pensata di chi ha stampato quei cartelloni. Intanto, l’autore non è ancora emerso. Il Commissario Alberto Firenze ai microfoni del giornalista Rai ha liquidato il discorso con un “non voglio parlarne più di questa cosa”, quasi come se nulla fosse successo…