Messina, D’Angelo (M5S): “via libera a mio emendamento per assunzioni di assistenti sociali ogni 6.500 abitanti

23 Dicembre 2021 09:20

D’Angelo (M5S): “via libera a mio emendamento per assunzioni di assistenti sociali ogni 6.500 abitanti. Norma che potenzia l’apparato delle politiche sociali anche Messina e nel nostro territorio”

“La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a un mio emendamento che dal 2022 al 2026 permetterà ogni Comune di assumere un assistente sociale ogni 6.500 abitanti. Una norma molto importante, specie per quanto riguarda il Comune di Messina e quelli del nostro territorio che potranno così potenziare il proprio apparato dedicato alle politiche sociali, a tutela delle fasce più fragili della popolazione e assicurare servizi sociali adeguati. Anche a Messina, quindi, si potrà finalmente risolvere la ormai nota carenza di Assistenti Sociali che andranno così a rafforzare il servizio sociale comunale per una migliore qualità dei servizi erogati alle fasce fragili della nostra comunità. Grazie alla mia proposta, che rimuove vincoli alle assunzioni, gli enti locali potranno procedere al potenziamento di fatto degli organici per assicurare servizi sociali adeguati ai propri cittadini. Sono soddisfatta per questo risultato ottenuto, che, tra le altre cose, punta ad abbattere le disuguaglianze e ad assicurare eguali servizi territoriali a tutti i cittadini”, dichiara la senatrice messinese Grazia D’Angelo(M5S).