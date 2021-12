Messina, campagna internazionale Unesco Orange the World: ieri Convegno nel Salone delle Bandiere

11 Dicembre 2021 14:32

Messina, campagna internazionale Unesco Orange the World: presente l’Assessore Calafiore al Convegno di ieri nel Salone delle Bandiere

Si sono conclusi ieri, venerdì 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, i 16 giorni di attivismo della Campagna internazionale Unesco ‘Orange the World’ che hanno visto il Soroptimist Club Messina impegnato con le donne in azioni atte alla eliminazione di ogni forma di violenza. Sono tanti gli strumenti con i quali il Soroptimist opera verso la parità di genere, la sostenibilità, la pace: arte, cultura, formazione, informazione, ospitalità, prevenzione, solidarietà e Diritti…’10 Dicembre Giornata Internazionale dei Diritti umani, Parola alle Donne’! È questo il titolo del Convegno presentato ieri, nel Soroptimist Day, dalla Presidente del Soroptimist Club Messina Linda Schipani attraverso la voce delle socie del Club, Giusy Furnari, già docente di storia della Filosofia, e Marina Moleti, Presidente del Tribunale di Messina. Un interessante viaggio nei diritti umani e nei più importanti risultati ottenuti dalle donne dal 1918 ad oggi. Un lungo percorso accompagnato da importanti terremoti nella storia dell’empowerment femminile che trova nel Rispetto la parola d’ordine per costruire una società migliore, più giusta e più sostenibile. Il Comune di Messina ha ospitato il Convegno alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Alessandra Calafiore, intervenuta per i saluti istituzionali da parte dell’Amministrazione Comunale, e in particolar modo del Vicesindaco Carlotta Previti, sul tema della Programmazione sociale futura. L’Assessore Calafiore ha quindi ribadito l’impegno dell’Amministrazione Comunale a contrastare forme di violenza e ad operare per il rispetto dei diritti dei cittadini; impegno confermato dalla voce della Consigliera di Parità Mariella Crisafulli e della Prorettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari. Tanti gli ospiti presentati dalla cerimoniera del Club, Rossella Mazzarino: il Comando dei Carabinieri di Messina, le Direttrici del Carcere di Messina e di Barcellona, rappresentanti degli Istituti scolastici, dei Club Innerwheel, GardenClub, Lions, le Associazioni CIRS, ACISJF, AMMI, ANPE, la Biblioteca Regionale ed anche le quote rosa dell’Ordine degli Ingegneri di Messina. Una rete di donne forti e attive che coinvolge istituzioni e forze dell’ordine per dar forma agli obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale per i quali il Soroptimist lavora con pazienza, resilienza e sorellanza.