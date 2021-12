Messina: assunti 20 nuovi autisti ATM [GALLERY]

3 Dicembre 2021 18:22

Messina: hanno firmato oggi i nuovi 20 autisti di ATM S.p.A. che dal prossimo 6 dicembre saranno in servizio

Hanno firmato oggi i nuovi 20 autisti di ATM S.p.A. che dal prossimo 6 dicembre saranno in servizio. Dopo i percorsi di formazione, i nuovi dipendenti over 30 andranno a supportare i colleghi nella gestione dei servizi di trasporto pubblico e carro attrezzi. Visi emozionati e sorrisi, che le mascherine non sono riusciti a nascondere, non sono mancati durante la consegna dei badge che sanciscono il segno materiale dell’avvio del nuovo lavoro. Per molti si tratta di un ritorno a casa dopo anni trascorsi a guidare in altre regioni, di un sogno divenuto realtà, che offre l’opportunità di mettersi a servizio della città Messina. “A differenza di quelli che amano fare demagogismo sulle chat e sui social noi siamo orgogliosi di aver creato altre 20 opportunità di lavoro a tempo indeterminato in città – dichiara il presidente Giuseppe Campagna – Ricordo ai neoassunti che il loro impegno e la loro gentilezza sono il biglietto da visita di ATM S.p.A. nei confronti di tutti coloro che viaggiano sui nostri mezzi e che con la perseveranza che ci contraddistingue completeremo nei mesi avvenire il percorso iniziato”.