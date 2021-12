Messina: a Piazza Cairoli la presentazione del primo tram riqualificato

21 Dicembre 2021 15:40

Sarà presentato il 23 dicembre alle ore 10:00 a Piazza Cairoli il primo tram riqualificato di Messina

Sarà presentato il 23 dicembre alle ore 10:00 a Piazza Cairoli il primo tram riqualificato di Messina. Si tratta della prima vettura a rientrare in città dopo il revamping effettuato negli ultimi mesi nelle officine campane. Durante la presentazione, cui seguirà un giro inaugurale, verrà svelata la nuova livrea grafica del mezzo dedicata alla città di Messina. In totale saranno 15 le vetture che saranno riqualificate e che nei prossimi mesi torneranno in città e andranno a rivoluzionare il trasporto su rotaia a Messina. Dopo anni di abbandono e incuria dal 2022, i tram torneranno a essere finalmente il modo più agevole per spostarsi nel centro cittadino.