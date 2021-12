Messina: a causa di un guasto erogazione idrica sospesa a Gesso, tecnici al lavoro

2 Dicembre 2021 14:14

Disservizi idrici nel villaggio collinare Gesso, a nord di Messina. Per cause che i tecnici stanno appurando, nel serbatoio che alimenta la rete idrica locale, questa mattina è mancato il flusso in ingresso dalle sorgive. In attesa di poter ripristinare la funzionalità della rete, dunque, l’erogazione resta sospesa e AMAM, per le necessità dei residenti, assicurerà il costante approvvigionamento con proprio mezzo a disposizione nella piazza del paese e un numero di cellulare (3483985297)contattabile in qualsiasi momento.