Messina, tragedia all’ex Gasometro: 72enne accusa un malore e muore mentre era in fila per il tampone

31 Dicembre 2021 14:30

Una vicenda drammatica per la città di Messina proprio nel giorno della vigilia di Capodanno

Tragedia a Messina avvenuta intorno alle 12 di oggi. Un uomo di 72 anni, mentre era in fila sulla suo auto lungo il Viale della Libertà, in attesa di fare il tampone nell’area dell’ex Gasometro, ha accusato un improvviso malore. Sceso dall’auto per chiedere aiuto è stato soccorso dagli altri automobilisti, mentre la Polizia municipale che presidia l’incrocio semaforico col Viale Giostra ha subito allertato il 118. Inutile è però l’intervento dei soccorritori, che nonostante il massaggio cardiaco, non sono riusciti ad evitare il decesso dello sfortunato anziano messinese.