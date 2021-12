Messina: 3 gli esponenti messinesi nei Comitati Politici del Movimento 5 Stelle

7 Dicembre 2021 12:50

Messina, 3 gli esponenti messinesi che fanno parte dei Comitati Politici del Movimento 5 Stelle. Soddisfazione delle senatrici D’Angelo, Floridia e del deputato D’Uva

Sono 3 i portavoce nazionali messinesi che fanno parte dei nuovi Comitati Politici del MoVimento 5 Stelle, i cui componenti sono stati comunicati ufficialmente nella serata di ieri dal Presidente Giuseppe Conte. La sen. Grazia D’Angelo è membro del Comitato per la Legalità e la Giustizia, la Sottosegretaria all’Istruzione, sen. Barbara Floridia, si occuperà di Formazione e Aggiornamento, mentre il deputato Questore della Camera dei Deputati, Francesco D’Uva, fa parte di quello per i Rapporti Territoriali. “Siamo felici e onorati di far parte di questi organismi, fondamentali per il nuovo corso del MoVimento 5 Stelle. Avere 3 messinesi nei Comitati Politici è un segnale significativo, che ci permetterà di portare avanti in modo sinergico un importante lavoro per la nostra comunità, il nostro territorio ed i nostri concittadini. Siamo pronti ad affrontare insieme questo nuovo percorso con grande spirito di collaborazione”, dichiarano i 3 esponenti pentastellati messinesi. Il prossimo passo sarà adesso la votazione degli iscritti del MoVimento che giovedì 9 e venerdì 10 dicembre dovranno votare i Comitati.