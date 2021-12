Messina, 16 milioni di finanziamento per la messa in sicurezza di ponti e viadotti con problemi strutturali di sicurezza 

14 Dicembre 2021 16:32

Messa in sicurezza di ponti e viadotti con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria: sedici milioni di finanziamento per la Città metropolitana di Messina. La III Direzione di Palazzo dei Leoni, Ente proprietario della viabilità e soggetto attuatore, si occuperà dell’individuazione e della priorità assegnata agli interventi proposti

Messa in sicurezza di ponti e viadotti con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria delle Città metropolitane, sedici milioni di finanziamento per Palazzo dei Leoni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito della “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art 49 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria”.

La III Direzione della Città metropolitana di Messina, Ente proprietario della viabilità e soggetto attuatore, si occuperà dell’individuazione e della priorità assegnata agli interventi proposti.

Di seguito l’elenco degli interventi finanziati:

1) Lavori di consolidamento e ristrutturazione del ponte Porticello, ricadente sulla strada provinciale 180 e sul ponte Serra Pirrea ricadente sulla strada provinciale 181/E nel al Km 2+500 nel Comune di Lipari (ME) – importo 1.500.000 euro (annualità 2021);

2) Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le parti strutturali con evidenti situazioni di degrado, contestuale verifica sismica e monitoraggio approfondito per la successiva programmazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico del Ponte “Tre Archi” sulla strada provinciale 155 al Km 5+000 nel Comune di Mirto – importo 1.260.000 euro (annualità 2021);

3) Lavori di messa in sicurezza del ponte denominato Pulcheria lungo la strada provinciale 15 al Km 1+000, Comuni di Mongiuffi e Gallodoro – importo 1.500.000 euro (annualità 2021);

4) Lavori di manutenzione per il risanamento delle parti strutturali degradate del ponte Schiavo lungo la strada provinciale 35 al Km 0+050 nel territorio del Comune di Messina – importo 590.000 euro (annualità 2021);

5) Lavori di consolidamento e ristrutturazione del ponte Pietra Liscia, ricadente sulla strada provinciale 180 nel Comune di Lipari (ME) – importo 2.100.000 euro (annualità 2022);

6) Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le parti strutturali con evidenti situazioni di degrado e consolidare il versante a valle, contestuale verifica sismica e monitoraggio approfondito per la successiva programmazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico del Ponte “Grenne” sulla strada provinciale agricola ricadente nel Comune di Ficarra – importo 1.000.000 euro (annualità 2022);

7) Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le parti strutturali con evidenti situazioni di degrado, contestuale verifica sismica e monitoraggio approfondito per la successiva programmazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico del Ponte “Cupane” sulla strada provinciale 146/a al Km 9+900 nel Comune di Sinagra – importo 1.200.000 euro (annualità 2022);

8) Lavori di manutenzione per il risanamento delle parti strutturali degradate dei ponti ricadenti sulla strada provinciale 43 bis ai Km 3+000, 3+800, 5+000, 5+900, 6+200, 6+400, 6+600, 7+200, 7+800, 8+300 e 8+700 nel territorio del Comune di Messina – importo 1.200.000 euro (annualità 2022);

9) Lavori di messa in sicurezza del ponte denominato di Passo Aranciara lungo la strada provinciale 15 al Km 1+750 nei Comuni di Limina e Antillo – importo 736.000 euro (annualità 2022);

10) Lavori di risanamento e ristrutturazione del ponte sul torrente Idria sulla strada provinciale 75/bis alla progressiva Km 0+560 e del ponte sul torrente Patrì sulla strada provinciale 75/a nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – importo 1.600.000 euro (annualità 2023);

11) Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le parti strutturali con evidenti situazioni di degrado, contestuale verifica sismica e monitoraggio approfondito per la successiva programmazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico del Viadotto “NAO” sulla strada provinciale 141/a al Km 0+350 nel Comune di Piraino – importo 1.400.000 euro (annualità 2023);

12) Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le parti strutturali con evidenti situazioni di degrado, contestuale verifica sismica e monitoraggio approfondito per la successiva programmazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico del Ponte “Centro” sulla strada provinciale 145 al Km 13+800 nel Comune di Sinagra – importo 900.000 euro (annualità 2023);

13) Lavori di messa in sicurezza del ponte Badia al Km 7+300 e del ponte Cosentino al Km 8+400 lungo la strada provinciale 25 nel Comune di Mandanici – importo 600.000 euro (annualità 2023);

14) Lavori di messa in sicurezza del ponte denominato S. Filippo lungo la strada provinciale 19/b al Km 2+700 e del ponte denominato Piccolo Scifì lungo la strada provinciale 12 al Km 15+000 nel Comune di Casalvecchio Siculo – importo 350.000 euro (annualità 2023).