Tamponi ai vaccinati, Meloni sbotta: “Governo si contraddice, se i test sono utili allora che siano gratis”

20 Dicembre 2021 12:07

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato l’ipotesi del Governo di introdurre tamponi anche ai vaccinati per accedere ai grandi eventi

Seppur ancora non ci sia nulla di certo e ufficiale, aleggia da qualche giorno l’ipotesi di tamponi anche ai vaccinati per accedere ai grandi eventi. E’ una delle strette a cui starebbe pensando il Governo per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid in concomitanza delle festività natalizie. Ma, come prevedibile, si è acceso il dibattito per una misura che farebbe storcere il muso a tanti settori lavorativi.

Giorgia Meloni, a tal proposito, ha detto la sua. “Apprendiamo dalla stampa l’ennesima giravolta del ‘governo dei migliori’: dopo averci detto che i tamponi erano inutili, pare che l’esecutivo stia studiando una norma per renderli necessari per partecipare a feste ed eventi pubblici”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia, che poi ha rincarato la dose: “non è la prima volta che la maggioranza contraddice sé stessa, dimostrando di procedere a tentoni e di non avere in mente una reale strategia per affrontare il Covid”. Poi l’appello: “Fratelli d’Italia, che al contrario ha sempre considerato i test uno strumento valido per il contrasto della pandemia, ha da tempo chiesto che questi fossero gratuiti. E se è vero che sui tamponi il governo ha cambiato di nuovo idea, ribadiamo la nostra richiesta: se sono utili, allora siano anche gratis per tutti i cittadini”.