Md cresce e apre contemporaneamente in tre regioni italiane: nuovo punto vendita anche a Palmi

6 Dicembre 2021 17:28

Proseguono le aperture di Md in Sardegna, Calabria e Lombardia

MD cresce rapidamente e lo fa aprendo oggi in contemporanea in tre regioni italiane: in Sardegna, con un nuovo punto vendita diretto a Oristano, in Calabria a Palmi, con l’affiliato Vin’s Market, e in Lombardia a San Genesio e Uniti (PV), con l’affiliato Green Market.

Il punto vendita diretto di Oristano, che si inserisce in una zona di shopping molto frequentata in via Cagliari 423, è il 2° della località campidanese, il 92° in Regione, ed ha richiesto un attento lavoro di recupero urbano dell’area, occupata in precedenza da edifici industriali dismessi.

Presente all’inaugurazione l’Assessore alle attività produttive Marcella Sotgiu che ha testimoniato l’apprezzamento del Comune per l’iniziativa che oltre a valorizzare l’area su cui insiste il punto vendita, ha creato lavoro per 15 nuove risorse locali, tutte giovani, età media 32 anni.

Il punto vendita dedica circa il 70% della superficie alle proposte food, dove sono sempre molto rappresentate specialità locali, a fianco di eccellenze provenienti da tutto il Paese per un’offerta di grande qualità per le prossime Festività Natalizie, insomma il buono del nostro territorio ad un prezzo concorrenziale. Molte specialità sono a marchio Lettere dall’Italia®, certificate DOP, DOC e IGP. L’offerta food si completa con linee Bio, benessere con i prodotti Vivo Meglio pensati per intolleranti, vegetariani, vegani e salutisti: un’offerta ormai consolidata dei punti vendita MD in grado di rispondere a una domanda diversificata e consapevole, oltre che attenta al rapporto tra qualità e prezzo.

Si sviluppano lungo il perimetro gastronomia e carni serviti, mentre ortofrutta e reparto pane sono a libero servizio.

Apertura dalle 8 alle 21 dal lunedì alla domenica. Parcheggio con 213 posti disponibili.

A Palmi, Contrada Cisterna, il punto vendita, che si estende tra area vendita, logistica e parcheggi su ben 4.000 m2, è il 39° in Regione, l’8° in Provincia di Reggio Calabria ed è affidato all’affiliato Vin’s Market. Assunte 18 persone di età media 25 anni.

È il primo MD aperto a San Genesio e Uniti, in via Veruscka Ciocca snc, il 14° in provincia di Pavia, il 184° nella regione Lombardia. Assunte 20 persone di età media 25 anni. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa affidata all’affiliato Green Market, hanno presenziato alla cerimonia il Sindaco di San Genesio Enrico Giuseppe Tessera e l’Europarlamentare Angelo Ciocca.