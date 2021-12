Maurizio Zamparini operato d’urgenza: l’ex presidente del Palermo è in terapia intensiva

27 Dicembre 2021 16:30

Maurizio Zamparini è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza a Udine: l’ex presidente del Palermo è ricoverato in terapia intensiva

Mondo del calcio in apprensione per le condizioni di Maurizio Zamparini. L’ex presidente del Palermo Calcio è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente a Udine, dovuto a una complicazione improvvisa. Zamparini si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le condizioni dell’imprenditore friulano, che lo scorso 9 giugno ha spento 80 candeline, vengono giudicate “delicate” secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, il ricovero non sarebbe dovuto a situazioni mediche legate al Coronavirus. Momento non di certo facile per l’ex patron del Palermo che lo scorso mese di ottobre aveva perso il figlio Armando, trovato morto nella sua camera di Londra in cui si trovava per ragioni di studio.