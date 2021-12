Mattarella ad Enna: “la Sicilia ha prospettive e potenzialità”

10 Dicembre 2021 13:16

Mattarella arrivato ad Enna: inaugura l’anno accademico Kore

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in elicottero ad Enna per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’ Universita’ Kore. Al suo arrivo il capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Regione Nello Musumeci e dal sindaco di Enna Maurizio Dipietro. La cerimonia si tiene nell’edificio di Chirurgia del nuovo Polo scientifico e tecnologico in contrada Santa Panasia alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Istruzione e della Ricerca Cristina Massa. Al suo arrivo Mattarella e’ stato salutato da un forte applauso.

“Il rettore nella sua relazione ha fatto stato della condizione di questo ateneo che mi pare si possa davvero dire passato alla terza eta’, quella degli uomini, un sogno realizzato e una sfida vinta. Questo laboratorio in cui ci troviamo di ingegneria sismica cosi’ all’avanguardia, la nuova facolta’ di medicina, il progetto di un residence per gli studenti manifestano il ruolo di questo ateneo importante in questa zona interna della Sicilia. l’interno della sicilia ha prospettive e potenzialita'”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella: “senza comunità scientifica il mondo sarebbe in ginocchio”

“Senza l’opera della comunita’ scientifica il mondo sarebbe in ginocchio di fronte a questa pandemia. Abbiamo fronteggiato il virus grazie alla collaborazione della comunita’ scientifica, la comunita’ scientifica ha lavorato senza confini. Auspichiamo che non ci siano nuove pandemie, un nemico comune che mette a rischio il genere umano dovrebbe far trovare le ragioni per il dialogo” Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico all’universita’ Kore di Enna.

Mattarella: “competenza ci ha consentito di superare problemi”

“Costruire il futuro del nostro Paese sulla base della competenza e della cultura che ci ha consento di superare stagioni e probemi gravi e drammatici“. Lo ha detto il Presidente della Repubblica nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico all’universita’ Kore di Enna.

Zaki, Mattarella: “lietissimi sia tornato libero”

“Siamo lietissimi che sia tornato in liberta‘”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico all’universita’ di Kore di Enna parlando della liberazione di Patrik Zaki

Mattarella: “Mediterraneo da mare civiltà a mare di pericolo”

Il Mediterrano deve essere “un mare di unione e di civilta’ mentre come ha ricordato papa Francesco rischia di essere mare di insidie e pericoli“. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico all’Universita’ Kore di Enna commentano l’intevento dello studente egiziano in rappresentanza degli studenti dell’Ateneo.

Covid, Mattarella: “contro nemico comune comunità dialoghino”

Mattarella, pandemia ha messo in crisi tutte le economie

“La pandemia ha messo in crisi tutte le economie, ma e’ stata fronteggiata perche’ la comunita’ scientifica ha lavorato in modo integrato, dialogando senza confini“. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’universita’ Kore di Enna.