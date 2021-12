6 Dicembre 2021 23:02

Villa San Giovanni: Massimo Santoro, titolare della pizzeria-trattoria-tavola calda “Il Gallo D’Oro”, ha ricevuto l’investitura dell’ordine Internazionale dei discepoli di Escoffier

Il giovane di Villa San Giovanni, Massimo Santoro, titolare della pizzeria-trattoria-tavola calda “Il Gallo D’Oro”, ha ricevuto, a Palmi, l’investitura dell’ordine Internazionale dei discepoli di Escoffier, una prestigiosa istituzione, con sede in Francia e delegazioni in tutto il mondo, che tramanda e custodisce la memoria e l’insegnamento di uno dei più grandi cuochi della storia. Mentre la madre di Santoro ha ricevuto la Stella d’Onore per gli anni di attività.