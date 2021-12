1 Dicembre 2021 13:00

Mario Biondi al Teatro Politeama di Catanzaro. Il concerto è a cura della Esse Emme Musica

Ci sarà anche Mario Biondi tra i protagonisti dei concerti organizzati dalla Esse Emme Musica al Teatro Politeama di Catanzaro. Dopo gli eventi previsti per il 2 aprile con Ermal Meta e l’8 marzo con Claudio Baglioni, al Politeama ci sarà una ventata di musica internazionale con Mario Biondi che si esibirà il 9 maggio con il suo tour 2022, ampliando in questo modo il cartellone di grandi concerti a cura della Esse Emme Musica in Calabria. Appassionato di musica soul, Mario Biondi nel 1988 aprì i concerti del grande Ray Charles, e divenne noto al pubblico in seguito alla pubblicazione in Giappone del singolo “This is what you are”, rilanciato in tutta Europa da Norman Jay, celebre dj della BBC1. In tempi recenti, e prima della pandemia, l’artista italiano ha dedicato il 2019 alla scena internazionale, dove la sua musica è molto seguita e i suoi concerti spesso sono sold out. La voce calda, limpida e sicura, i suoi arrangiamenti e le tante esperienze avute fino ad oggi, l’hanno portato ad essere un artista completo, con tutte le caratteristiche di performer ed autore internazionale. Sul palco di Catanzaro, Mario Biondi salirà insieme a Massimo Greco al piano, David Florio alla chitarra, alle percussioni e al flauto traverso, Federico Malaman a basso e contrabbasso, Marco Scipione al sassofono, Fabio Buonarota alla tromba, Christian Capiozzo alla batteria. I biglietti per assistere al concerto di Mario Biondi al Teatro Politeama di Catanzaro saranno messi in vendita online questo pomeriggio a partire dalle ore 16.00, attraverso il circuito TicketOne. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.