6 Dicembre 2021 23:22

Maltempo in Calabria: trombe marine avvistate a Crotone e Tropea. Le immagini

Lunedì di maltempo in Calabria. Avvistate nella nostra regione due trombe marine: la prima nel mare davanti alla costa di Crotone, la seconda a largo Tropea, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Il vortice, rimanendo in mare e non toccando la terraferma, non ha, per fortuna, provocato danni a cose o persone.