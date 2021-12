Maltempo, Sicilia ancora in ginocchio: interventi della Protezione Civile anche in provincia di Messina

11 Dicembre 2021 13:36

Frane, smottamenti e famiglie evacuate. La Protezione Civile Siciliana in campo per superare le criticità

Gli uomini della protezione civile regionale da stanotte stanno operando per favorire il rientro alla normalità dopo l’ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Sicilia. Le criticità più grosse sono ad Agrigento dove a causa dell’esondazione del Fiume Akragas sono state evacuate 8 famiglie dalle loro abitazioni.

In provincia di Trapani a Calatafimi-Segesta da ieri notte si registra l’esondazione del Fiume Freddo, anche qui 8 famiglie sono state evacuate. A Castellammare del Golfo, le squadre di volontari e soccorritori sono in azione per un crollo parziale del ponte sul Fiume San Bartolomeo.

A Catania, precisamente a Licodia Eubea, sono state evacuate due famiglie composte entrambe da due coniugi in età avanzata, a causa di un grosso masso che si è staccato dal versante adiacente la loro abitazione e ha colpito l’edificio. Il sindaco sta provvedendo alla loro sistemazione.

A Sciacca, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Siciliana, preposto alle attività di controllo dei rischi Idraulici e Idrogeologici del territorio regionale, al monitoraggio degli eventi, alla valutazione della criticità e all’allertamento del Sistema di Protezione Civile, ha inviato squadre della Organizzazione di Volontariato AVVF.C. Sciacca per osservazione dello stato delle criticità all’intersezione della SP 56 sul fiume Belíce.

Il territorio di Messina, sempre molto fragile a fenomeni di dissesto idrogeologico registra numerose criticità ma non ci sono sfollati fortunatamente. A San Salvatore di Fitalia c.da stamattina alle ore 8.26 è stato registrato un crollo di una parte di costone roccioso della salita che porta al cimitero. Detriti e massi su strada comunale.

A Naso (ME) in Via Giovanni Raffaele, c’è stato il crollo di un fabbricato fatiscente e disabitato. I tecnici sono sui luoghi per verificare stabilità fabbricato adiacente.

A Capizzi (Me) i tecnici comunali con i volontari di protezione civile stanno effettuando una ricognizione danni su tutto il territorio valutando soprattutto i fenomeni idrogeologici. Allo stato attuale hanno segnalato un cedimento del corpo stradale in località Birruso a causa di una frana e di colate detritiche sulla s.p. 168 che raggiungono il centro urbano. Inoltre il canalone di smaltimento delle acque bianche a lato delle case popolari Birruso risulta intasato da detriti con riversamento acqua nei fabbricati. Transito è interrotto da frane nella strada comunale Bidale.

Messina, Caronia: diverse strade comunali impraticabili. In corso sopralluoghi sulla Sp 168 Caronia Capizzi.

Messina, Brolo: la ODV Europea 1240 Brolo attivata dal sindaco per controllo territorio e sottopassaggi

Messina, Librizzi: due frane su strade provinciali agricole Vallonevina e Santa Venera: traffico interrotto.

Nel palermitano a causa delle forti piogge, il Sindaco del Comune Piana degli Albanesi oggi su facebook ha invitato la popolazione a fare molta attenzione ed uscire solo per necessità. Criticità si registrano sulle strade esterne di accesso a Piana degli Albanesi, SP 5 Piana Altofonte, ed SP 34 Piana per San Giuseppe Jato. E sulla SP 34 Piana San Giuseppe Jato, prima di Portella della Ginestra, in prossimità dell’agriturismo Kumeta la strada è interessata da una frana e la carreggiata è ostruita da detriti. Presenti sui luoghi Volontari della Protezione Civile, i tecnici della Città Metropolitana e la Polizia Municipale.