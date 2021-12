Malore Poliziotto in Catanzaro-Foggia, il presidente della Serie C Ghirelli esalta i tifosi: “straordinari”

6 Dicembre 2021 11:23

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha messo in risalto il comportamento dei tifosi di Catanzaro e Foggia, rimasti ieri in silenzio dopo aver appreso del malore a un Poliziotto

Sono rimasti in silenzio, evitando striscioni, bandiere e cori, per rispetto nei suoi confronti. Hanno apprezzato tutti il comportamento delle tifoserie di Catanzaro e Foggia ieri. Fuori dallo stadio “Ceravolo”, a pochi minuti dal fischio d’inizio, un Poliziotto ha infatti accusato un malore ed è stato immediatamente soccorso all’ospedale di Cosenza. Gelo e silenzio, negli spalti. Gesto, questo, messo in risalto anche dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Antonio Trotta, commissario di polizia ha un grave malore, operato a Cosenza. Siamo vicino a lui, ai suoi familiari. Straordinari i tifosi del Foggia e del Catanzaro. Il silenzio è il cemento di una cultura di rispetto che pone l’uomo davanti a tutto. Oggi, aspettiamo in silenzio”, ha scritto in un tweet.