C’è un pezzo di Reggio Calabria per la “mente” di Harry Potter: regalato un maialino di Natale reggino a J.K. Rowling

27 Dicembre 2021 11:21

Un maialino di Natale prodotto a Reggio Calabria con destinazione Scozia, esattamente J.K Rowling, la mente creativa di Harry Potter

Un viaggio lungo da Reggio Calabria alla Scozia. E’ quello effettuato da un… maialino, con destinazione J.K. Rowling, la “mente” di Harry Potter, una delle saghe cinematografiche più note e apprezzate di sempre. Il “maialino di Natale”, per l’esattezza, è l’ultima opera letteraria realizzata dalla famosa scrittrice, un romanzo fantasy uscito nelle librerie ad ottobre e che racconta la storia di un ragazzo, Jack, che perde un maialino di peluche nel giorno della vigilia di Natale. Il pupazzo, però, proprio nel giorno antecedente la festa prende vita per magia.

Ma cosa c’entra Reggio Calabria con tutto questo? Semplice. Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale della “Salani Editore”, ha curato la traduzione e pubblicazione in Italia dell’ultimo romanzo, così come aveva fatto per Harry Potter. Bene, Mariagrazia è reggina, anche se non residente nella sua terra proprio per motivi lavorativi. La donna ha così deciso di rivolgersi a una pasticceria di Reggio, quella delle sorelle Caridi da cui la nonna si forniva quando Mariagrazia era piccola, per farsi realizzare un maialino di Natale e spedirlo direttamente in Scozia, dalla Rowling, che – come si può vedere dalla foto pubblicata su Twitter – ha decisamente apprezzato. Come nasce l’idea? Lo spiega la stessa Mazzitelli a Gazzetta del Sud: “in autunno stavamo lavorando al Maialino e improvvisamente mi è venuto un flash. Perché non farne uno tridimensionale da regalare all’autrice per Natale?”.