Coronavirus, ordinanza di Occhiuto dispone la zona arancione per il comune di Luzzi

11 Dicembre 2021 10:42

Coronavirus, il presidente della Regione Calabria ha firmato ieri sera l’ordinanza che dispone Luzzi zona arancione

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato ieri sera un’ordinanza con la quale viene istituita la “zona arancione” nel Comune di Luzzi (Cosenza), diventato focolaio di Covid 19. Le misure della zona arancione saranno in vigore a Luzzi da oggi 11 dicembre, per 10 giorni, fino a tutto il 20 dicembre. Il provvedimento si e’ reso necessario dopo che, in base al monitoraggio del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza, a Luzzi sono stati riscontrati “un elevato tasso di incidenza negli ultimi sette giorni, con 87 nuovi casi positivi, su una popolazione di circa 9 mila abitanti e tre soggetti ricoverati, un tasso di positivita’ pari al 45%, presenza di focolai multipli, in 5 comunita’ scolastiche, circa il 40% dei casi registrati, riscontrato nella fascia di eta’ inferiore a 18 anni e nella categoria dei soggetti fragili“.

