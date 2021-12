L’ex Ministro che mette in dubbio la preparazione dei filosofi. Azzolina contro Cacciari, Freccero e Agamben: “hanno mai letto libri di storia?”

10 Dicembre 2021 17:38

Le parole dell’ex Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in riferimento a quanto espresso da Mattei, Freccero, Agamben e Cacciari: “li hanno mai aperti i libri di storia”

Che dei filosofi o massmediologi di una certa età non abbiano mai aperto un libro di storia, sembra sinceramente difficile. Anche pensarlo, oltre che affermarlo pubblicamente. Eppure, l’ex Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina il dubbio se lo è posto. Ospite di Piazzapulita, su La7, l’esponente del Movimento 5 Stelle ha commentato il pensiero di Mattei, Freccero, Agamben e Cacciari, da sempre abbastanza duro e critico in riferimento alla gestione della pandemia e all’utilizzo del Green Pass. I quattro, tra l’altro, l’8 dicembre, sui social, hanno parlato di tutela della libertà e di diritti umani nell’ambito delle leggi internazionali. “Che effetto fa sentire certe parole? A me personalmente fa paura, come se fosse un pugno allo stomaco – afferma la Azzolina – Io ricordo tutti i giorni le bare di Bergamo, ricordo i messaggi degli studenti che avevano perso i nonni. Quando sento parlare di Shoah o Olocausto penso: ‘ma hanno mai aperto i libri di storia?’ Sanno che queste situazioni non possono essere minimamente paragonabili? Il vaccino può piacere o meno, ma abbiamo dei dati e mettendoli a confronto con novembre 2020 ci accorgiamo che adesso ci permettono di convivere, di andare al cinema, al museo, di tenere aperte le scuole”.