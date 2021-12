Locri: aperture straordinarie e visite guidate al Museo del Territorio di Palazzo Nieddu

15 Dicembre 2021 12:30

Proseguono le attività di valorizzazione del Parco Archeologico Nazionale di Locri

Proseguono le attività di valorizzazione del Parco Archeologico Nazionale di Locri, diretto da Elena Trunfio, che con l’iniziativa “Aspettando Natale” punta l’attenzione sul Museo del Territorio di Palazzo Nieddu, offrendo un calendario di aperture straordinarie e l’ingresso gratuito al sito. In particolare, il 18 dicembre dalle ore 16.30 si svolgerà l’incontro “Scambiamoci gli auguri!”, alla presenza della Direttrice del Museo Elena Trunfio e dell’Assessora alla Cultura della Città di Locri Domenica Bumbaca, pensato come momento di condivisione e incontro con tutti i visitatori, in cui sarà offerta la narrazione guidata della collezione museale di Palazzo Nieddu a cura dell’archeologa Maria Rosaria Luberto. La visita guidata si svolgerà in due turni (ore 16.30 e ore 18.30) ed è opportuna la prenotazione.

“In prossimità del periodo natalizio abbiamo voluto “regalare” ai nostri visitatori l’opportunità di visitare il Museo del Territorio di Palazzo Nieddu stabilmente, ripristinando per tutto il mese di dicembre aperture con cadenza settimanale ad ingresso gratuito – ha dichiarato Elena Trunfio. Questa iniziativa si inserisce nel processo di definizione di una strategia condivisa con il Comune di Locri e con tutte le forze del territorio, atta a rilanciare questo importante sito culturale, che rappresenta un capitolo importante nella narrazione del territorio della Locride”.

Nel frattempo, si sta lavorando all’imminente riapertura del Museo Archeologico Nazionale che costituirà un ulteriore passo in avanti per garantire la piena fruizione di tutti i siti afferenti al circuito culturale del Parco Archeologico Nazionale di Locri. «L’inaugurazione del Museo Archeologico è ormai imminente. Concluso l’allestimento, i colleghi del Segretariato regionale della Calabria, guidati dal Dott. Patamia, che ringrazio per il costante impegno nell’affrontare le difficoltà del cantiere durante la pandemia, stanno terminando gli ultimi adempimenti amministrativi che ci permetteranno di restituire a tutti i calabresi e non solo un Museo sicuro, accessibile e rinnovato sotto il profilo museografico – ha concluso il Direttore Trunfio».

Per prenotare la visita guidata del Museo del Territorio di Palazzo Nieddu telefonare al numero: 334.6126386. Si ricorda che il Museo del Territorio di Palazzo Nieddu è visitabile gratuitamente tutte le domeniche di dicembre (compreso giorno 26) dalle ore 14.30 fino alle 20.00 (con ultimo ingresso alle ore 19.00) e su prenotazione scrivendo a sindaco@comunedilocri.it. Il Parco Archeologico Nazionale di Locri, con il Complesso Museale del Casino Macrì, è invece visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle 20.00 (con ultimo ingresso un’ora prima del tramonto). Si rammenta che per l’accesso ai musei, archivi e biblioteche è sufficiente il GREEN PASS BASE pertanto è valida anche l’attestazione di tampone negativo effettuato entro le 48 h antecedenti all’ingresso.