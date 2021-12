Villa San Giovanni, torna in vita il Liceo Nostro-Repaci: presentato il progetto esecutivo del nuovo istituto

7 Dicembre 2021 12:31

“Il liceo Nostro-Repaci di Villa San Giovanni rappresenta per noi un piccolo gioiello, un esempio su come intendiamo il nostro approccio alla scuola di oggi”. Così il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, che ha anche la delega all’edilizia scolastica, nel presentare oggi a Palazzo Alvaro il progetto esecutivo del nuovo istituto che sorgerà nei prossimi mesi, dopo un lungo periodo di attesa. Il liceo è stato chiuso nel 2016 a seguito di indagini dell’Ente metropolitano che ha ritenuto l’edificio altamente pericoloso. La vecchia struttura del Nostro-Repaci di Villa San Giovanni, secondo quanto previsto dal progetto definitivo, sarà demolita e ricostruita integralmente grazie ad un finanziamento complessivo di 5,935 milioni di euro, frutto di un impegno economico della Regione Calabria e Città metropolitana. Nel corso della presentazione del progetto esecutivo è stato precisato che la nuova scuola sarà concepita con le più attuali esigenze green e risparmio energetico dell’edilizia, garantendo maggiore comfort e sicurezza agli studenti.

Complessivamente la nuova struttura occuperà 2.800 metri quadrati, e conterà su 39 aule compresi i laboratori, un auditorium, una biblioteca diffusa, spazi per gli uffici ed una riqualificazione degli spazi esterni per le attività sportive. I tempi di cantierizzazione sono stati conteggiati in 16 mesi. “Questa opera – ha aggiunto Versace – è frutto di una programmazione che ha avuto un forte impulso alla fine del 2020, quando su indicazione del sindaco Falcomatà si è voluto dare una accelerazione sulle opere ferme. Questa scuola che ha il primato di essere quella su cui stiamo investendo di più in termini di impegno economico, è una delle tre dell’area metropolitana che ricostruiremo ex novo. La nostra attenzione, in termini di sicurezza e funzionalità – ha concluso Versace – continuerà per tutti gli altri edifici scolastici di nostra competenza”.

L’iter, partito nel 2016 con la chiusura del vecchio immobile per carenze strutturali, ha poi spiegato il dirigente della Metrocity, Mezzatesta (affiancato dal Rup, l’architetto Bencivinni), “è andato avanti con la redazione del progetto che è poi andato a bando e ha visto, solo alla fine del 2020, concretizzarsi il finanziamento con il decreto ad opera della Regione Calabria. Spesso si parla solo di progetti ma oggi presentiamo un fatto concreto, ovvero un progetto esecutivo. Adesso toccherà al Comune di Villa San Giovanni e agli altri enti preposti per la fase dei pareri necessari e successivamente si potrà procedere con la gara d’appalto. Sarà una scuola straordinaria, la prima di questo livello nella città metropolitana da un punto di vista architettonico e con spazi innovativi di primissimo livello”.