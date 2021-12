Lecce-Reggina 2-0, le pagelle di StrettoWeb: un’emorragia da fermare, non ci sono sufficienze

4 Dicembre 2021 18:21

E’ appena terminato il match del Via del Mare tra Lecce e Reggina: come di consueto, al termine del match le pagelle sugli amaranto da parte della nostra redazione

Quarta sconfitta di fila, quinta nelle ultime sei. La Reggina ha bisogno di fermare un’emorragia che rischia di farsi sempre più grande. Sconfitta, anche questa meritata, al Via del Mare di Lecce. Baroni passa facilmente 2-0 e gestisce una reazione amaranto che non esiste. Di seguito le nostre pagelle.

Turati 6 – Non ha colpe sui gol e sul momento in generale.

Adjapong 5.5 – Fare peggio di Benevento, per lui e per la squadra, era difficile. Sembra quantomeno più in palla fisicamente.

Cionek 5 – Nel primo gol si fa anticipare, nel secondo la difesa si apre inspiegabilmente e lascia spazio a Majer. Ammonito, era squalificato e salta l’Alessandria.

Regini 5 – Non fa meglio dei compagni.

Di Chiara 5 – Si attacca, a tratti discretamente, dal suo lato, ma Rivas e Cortinovis lo aiutano poco. Anch’egli si spegne alla lunga.

Hetemaj 5.5 – Pure lui fa ben poco, anche se è sempre l’ultimo a mollare. Male la prestazione generale e quindi sfigurano tutti.

Crisetig 5.5 – Anche quando la squadra naufraga, difficilmente lo si vede sbagliare in maniera evidente. Pure oggi è così, ma di certo non da sufficienza.

Cortinovis 5.5 – Confermato in qualità di mezz’ala, parte bene e spreca anche il gol del vantaggio, poi scompare come tutti.

Bellomo 5 – Male. Ed è emblematico del momento. Se è insufficiente lui, che fino a due settimane fa era stato tra i migliori…

Montalto 5.5 – Scende in campo nonostante non fosse al meglio e prova a lavorare quei pochi palloni che gli servono. Offre a Cortinovis il pallone dell’1-0, ma quest’ultimo spreca.

Rivas 4.5 – La sfilza dei 4.5, uno dopo l’altro: anche oggi è innocuo, irritante, svogliato. Sembra quasi che faccia il favore a qualcuno…

dal 60′ Ricci 5.5 – Sfiora il gol nel finale.

dal 60′ Galabinov 5.5 – Anch’egli prova a sporcare le mani di Gabriel, ma ben poca roba.

dal 70′ Bianchi s.v.

dal 70′ Tumminello s.v.

dal 74′ Liotti s.v.

All. Aglietti 5 – Martedì scrivevamo che aveva perso il bandolo della matassa, ma dopo qualche giorno non è cambiato granché. Non c’è reazione, non ci sono idee, la squadra è spenta, confusa. Conferma il 4-3-3, ma numeri e moduli in questo momento c’entrano ben poco…