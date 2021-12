Lecce-Reggina, i convocati di Aglietti: c’è Montalto, sempre fuori Menez

3 Dicembre 2021 18:08

I convocati del tecnico della Reggina Alfredo Aglietti in vista della partita di domani a Lecce: quasi tutti disponibili

Montalto c’è, ma è in dubbio, come affermato oggi dal mister in conferenza, mentre gli assenti sono sempre i soliti: Franco, Ejjaki e Menez, con il fuorilista Faty. Questi, dunque, i convocati del tecnico amaranto Alfredo Aglietti in vista della sfida di domani alle ore 16.15 a Lecce. Quasi tutta la rosa a disposizione.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello.