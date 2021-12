Lecce-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: pochi cambi rispetto a martedì

4 Dicembre 2021 15:04

Lecce-Reggina in diretta: aggiornamenti in tempo reale dal Via del Mare con formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e ricco post gara

Ritrovare le certezze, scacciare la paura e voglia di sbagliare, riprendere quel percorso interrotto non molto tempo fa. Pochi obiettivi, ma preziosi. Sono quelli che si pone la Reggina per la trasferta delicata in casa del recente passato, Marco Baroni, attuale tecnico del Lecce. Amaranto al Via del Mare, tra le mura di una delle squadre più in forma del momento e tra le più attrezzate in ottica promozione. La compagine di Aglietti non ci arriva nel miglior momento, per via delle tre sconfitte di fila, ma ha l’obbligo e la volontà di rilanciarsi. Segui la consueta diretta di StrettoWeb: aggiornamenti in tempo reale dal Via del Mare con formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e ricco post gara.

Lecce-Reggina, le formazioni ufficiali

Questa volta, a differenza di altre situazioni, sono poche le rotazioni di Aglietti tra seconda e terza gara della settimana. Gli unici cambi rispetto a martedì con l’Ascoli, infatti, sono Adjapong per Lakicevic e Bellomo per Laribi. Per il resto, confermati modulo e uomini della gara persa al Granillo qualche sera fa. Cortinovis ed Hetemaj a centrocampo, Montalto centravanti.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione: Bleve, Samooja, Meccariello, Olivieri, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Bjornkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Rodriguez. Allenatore: Baroni.

Reggina (4-3-3): Turati; Adjapong, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig, Cortinovis; Bellomo, Montalto, Rivas. A disposizione: Micai, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos, Bianchi, Gavioli, Laribi, Ricci, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo. Assistenti: Pietro Dei Giudici di Latina e Luca Mondin di Treviso. IV ufficiale: Davide Moriconi di Roma 2. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.