Reggina senza anima, idee, voglia e mordente: il Lecce passa senza tanti sforzi, per gli amaranto è crisi

4 Dicembre 2021 18:01

Lecce-Reggina in diretta: aggiornamenti in tempo reale dal Via del Mare con formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e ricco post gara

La Reggina è assente e adesso è necessario cominciare a porsi delle domande e riflessioni abbastanza approfondite. Il Lecce passa abbastanza agilmente al Via del Mare (non inganni il risultato), senza eccessivi sforzi, senza molta fatica. La partita della compagine dello Stretto dura infatti mezz’ora circa, il tempo che la squadra locale ci mette per passare in vantaggio. Finisce 2-0, in Salento, ed è la quinta sconfitta nelle ultime sei gare. Ora la crisi è certificata e le scusanti iniziano ad essere depennate, un po’ alla volta.

La partita. L’atteggiamento iniziale è discreto e quantomeno ordinato: squadra corta e compatta, con timido pressing e linea non troppo bassa. Cortinovis sfiora il vantaggio, poi la Reggina va sotto e scompare. Difesa dormiente, Gargiulo la mette dentro e il Lecce comincia a gestire senza affanni. Nella ripresa Cionek e compagni riescono a fare anche peggio dei primi 45 minuti: squadra senza anima, idee, voglia e mordente, incredibilmente e inspiegabilmente spenta, lenta e svogliata. E così Majer fa 2-0 indisturbato. La reazione è sterile, il risultato non cambia. Termina così, 2-0.

Lecce-Reggina 2-0, il tabellino

Marcatori: 27′ Gargiulo, 61′ Majer.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Hjulmand (85′ Helgason), Majer (77′ Blin); Strefezza (85′ Listkowski), Coda (42′ Olivieri), Di Mariano (77′ Rodriguez). A disposizione: Bleve, Samooja, Meccariello, Bjarnason, Bjorkengren, Barreca, Calabresi. Allenatore: Baroni.

Reggina (4-3-3): Turati; Adjapong, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig (70′ Bianchi), Cortinovis (70′ Tumminello); Bellomo (60′ Ricci), Montalto (60′ Galabinov), Rivas (75′ Liotti). A disposizione: Micai, Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Gavioli, Laribi, Denis. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo. Assistenti: Pietro Dei Giudici di Latina e Luca Mondin di Treviso. IV ufficiale: Davide Moriconi di Roma 2. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.

Note – Spettatori 9 026, di cui 72 ospiti. Ammoniti: Crisetig (R), Cionek (R), Di Mariano (L), Bellomo (R), Espulsi: Calci d’angolo: 5-6. Recupero: 1’pt; 4’st.

Lecce-Reggina, la cronaca del match in diretta

90’+4 – Dopo 4 minuti di recupero, si conclude Lecce-Reggina: finisce 2-0, altro stop amaranto.

90’+4 – Sono 4 i minuti di recupero.

79′ – Ci prova anche Galabinov di testa, troppo facile la parata di Gabriel.

77′ – Occasione per la Reggina: Ricci raccoglie il servizio di Adjapong da destra, ma Gabriel respinge in corner.

74′ – Quinto e ultimo cambio per la Reggina: Liotti al posto di Rivas. Finite le sostituzioni da parte di Aglietti.

70′ – Altro doppio cambio per Aglietti: entrano Bianchi e Tumminello per Cortinovis e Crisetig. Si torna al 4-4-2 con la doppia punta di peso e Ricci e Rivas larghi.

65′ – Galabinov raccoglie un cross di Cortinovis e conclude da posizione defilata, Gabriel mette in angolo.

61′ – Il Lecce raddoppia all’ora di gioco, Majer scappa via in contropiede e batte Turati: buco a centrocampo e difesa aperta, per il centrocampista è un gioco da ragazzi involarsi, infilarsi e fare 2-0.

59′ – Entrano Galabinov e Ricci per Montalto e Bellomo.

55′ – Doppia ammonizione pesante per la Reggina: gialli per Cionek ed Hetemaj, entrambi diffidati ed entrambi squalificati per la prossima sfida contro l’Alessandria.

52′ – Strefezza ci prova dal limite, palla al lato. Il Lecce gestisce senza grossi affanni e ogni tanto si fa vedere dalle parti di Turati, la Reggina si conferma senza mordente e senza idee.

47′ – Pronti via e subito grande occasione per il Lecce con Olivieri. La Reggina, dopo due minuti e mezzo, sembra essere rimasta negli spogliatoi.

46′ – Comincia la ripresa, Lecce-Reggina riparte dall’1-0. Nessun cambio per i due tecnici.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Dopo due minuti di recupero, si chiude il primo tempo: Lecce avanti di misura sulla Reggina. Poca reazione da parte degli amaranto, i salentini hanno tenuto bene il campo in seguito al gol di Gargiulo.

45’+1 – Strefezza sfiora il raddoppio dal limite: pallone fuori alla destra di Turati. Dopo il vantaggio, più Lecce che Reggina.

41′ – Coda non ce la fa, problema fisico per lui: entra Olivieri.

37′ – Coda prova la girata, tiro telefonato e Turati blocca.

31′ – Vola Dermaku su calcio piazzato, Turati mette in angolo.

30′ – Primo giallo del match: Crisetig si becca l’ammonizione.

26′ – Si sblocca il match del Via del Mare, Lecce-Reggina 1-0: Gargiulo manda avanti i giallorossi. Di Mariano mette in mezzo, doppio colpo di testa in area e il pallone arriva al centrocampista, che appoggia a porta vuota. Difesa distratta nell’occasione.

22′ – Clamorosa occasione per la Reggina! Montalto appoggia di testa a Cortinovis, che anziché concludere di prima stoppa il pallone e perde un tempo di gioco, provando un pallonetto che finisce fuori. Primo pericolo per gli amaranto.

16′ – Primo corner per la Reggina, ma si conclude con un nulla di fatto.

9′ – La prima occasione della partita è del Lecce: grande affondo sulla destra, la difesa respinge, Hjulmand conclude ma il pallone finisce fuori.

7′ – Gara equilibrata al momento: la Reggina è compatta, tiene bene il campo e non disdegna una leggera pressione.

1′ – Calcio d’inizio: è cominciata Lecce-Reggina!

PRIMO TEMPO

Lecce-Reggina, le formazioni ufficiali

Questa volta, a differenza di altre situazioni, sono poche le rotazioni di Aglietti tra seconda e terza gara della settimana. Gli unici cambi rispetto a martedì con l’Ascoli, infatti, sono Adjapong per Lakicevic e Bellomo per Laribi. Per il resto, confermati modulo e uomini della gara persa al Granillo qualche sera fa. Cortinovis ed Hetemaj a centrocampo, Montalto centravanti.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione: Bleve, Samooja, Meccariello, Olivieri, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Bjornkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Rodriguez. Allenatore: Baroni.

Reggina (4-3-3): Turati; Adjapong, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig, Cortinovis; Bellomo, Montalto, Rivas. A disposizione: Micai, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos, Bianchi, Gavioli, Laribi, Ricci, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo. Assistenti: Pietro Dei Giudici di Latina e Luca Mondin di Treviso. IV ufficiale: Davide Moriconi di Roma 2. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.