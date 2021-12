Champions League, le squadre qualificate agli ottavi: ok Juventus e Inter, Atalanta in Europa League, fuori il Milan

9 Dicembre 2021 20:58

Juventus e Inter le uniche italiane agli ottavi di Champions League: l’Atalanta si arrende al Villarreal e ‘retrocede’ in Europa League, Milan eliminato dall’Europa

Mancava solo l’Atalanta per completare il quadro degli ottavi di Champions League. I bergamaschi avrebbero dovuto giocare nella serata di ieri contro il Villarreal, ma la fitta nevicata che si è abbattuta sulla città ha fatto slittare i piani di un giorno. Un’attesa che non ha di certo portato consiglio ai nerazzurri. L’Atalanta, che ci aveva abituato a notti europee magiche, ha vissuto una serata da incubo: 2-3 e tanti rimpianti (un palo e alcuni gol sbagliati) contro il Villarreal che consolida il secondo posto nel girone. I ragazzi di Gasperini ripartiranno dall’Europa League. Le uniche due italiane rimaste in Champions League sono la Juventus, passata agli ottavi come prima nel proprio girone a discapito del Chelsea; e l’Inter, seconda dietro il Real Madrid apparso più solido e cinico nel doppio confronto. Niente da fare per il Milan sconfitto in rimonta dal Liverpool e fuori dall’Europa.

Le classifiche dei gironi di Champions League

Girone A

Manchester City 12 PSG 11 RB Lipsia 7 Club Brugge 4

Girone B

Liverpool 18 Atletico Madrid 7 FC Porto 5 Milan 4

Girone C

Ajax 18 Sporting 9 Borussia Dortmund 9 Besiktas 0

Girone D

Real Madrid 15 Inter 10 Sheriff Tirsaspol 7 Shakthar Donetsk 2

Girone E

Bayern Monaco 18 Benfica 8 Barcellona 7 Dinamo Kiev 1

Girone F

Manchester United 11 Villarreal 10 Atalanta 6 Young Boys 5

Girone G

Lille 11 Salisburgo 10 Siviglia 6 Wolfsburg 5

Girone H