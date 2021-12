Le Ricette di StrettoWeb – Riso al forno calabrese

8 Dicembre 2021 18:38

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del riso al forno calabrese

Tipica ricetta calabrese preparata in occasione dei giorni di festa il riso al forno è farcito con salame casereccio, provola silana e uova sode ma non mancano le varianti più ricche caratterizzate da ragù di salsiccia, melanzane fritte o dal tritato di manzo e piselli.

Difficoltà: facile

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

500 gr. di riso

200 gr. di provola silana

100 gr. di salame calabrese

2 uova

1 noce di burro

Parmigiano grattugiato q.b.

1 ciuffo di basilico

700 gr. di passata di pomodoro

Olio extravergine di oliva, sale e origano

Preparazione

Fate rosolare uno spicchio d’aglio in padella con un filo d’olio ed aggiungete la passata di pomodoro, un pizzico di sale, l’origano ed il basilico. Cuocete il sugo per 10 minuti e nel frattempo lessate il riso in abbondante acqua salata e scolatelo al dente. Conditelo prima con la noce di burro e poi con la salsa di pomodoro ed il parmigiano, mescolate e create su una teglia il primo strato utilizzandone la metà. Realizzate poi uno strato con salame a fette, uova sode e provola e ricoprite col riso rimanente. Completate con una spolverata di parmigiano grattugiato e fiocchetti di burro ed infornatelo a 200 gradi per 20 minuti.

Conservazione

Il riso al forno si conserva in frigo per 2 giorni al massimo.

Curiosità sul riso al forno

Il riso al forno, esattamente come la pasta al forno, è un piatto sostanzioso e ricco di cui ogni famiglia calabrese conserva la sua ricetta. Arrivato dall’Oriente con gli spagnoli alla fine del XIV secolo questo alimento non ebbe un successo immediato infatti solo più tardi, nel 1700, i cuochi francesi in servizio presso i nobili napoletani lo resero celebre inventando un nuovo modo per servirlo: lo condirono con salsa di pomodoro, melanzane fritte, polpette e piselli e da quel momento il timballo di riso o riso al forno divenne, con le sue tantissime varianti, un piatto conosciuto ed apprezzato ovunque.

Consiglio della zia

Una squisita variante è il riso al forno in bianco condito con besciamella e farcito con prosciutto cotto e scamorza.