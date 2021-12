Le Ricette di StrettoWeb – Pollo alla boscaiola

1 Dicembre 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del pollo alla boscaiola

Semplicissimo da preparare il pollo alla boscaiola è un secondo piatto gustoso ed invitante grazie alla cottura dei fusi di pollo in tegame insieme ai funghi porcini che regalano alla carne un sapore eccezionale. Pochi ingredienti per un piatto davvero squisito!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 60 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

7 fusi di pollo

40 gr. di funghi porcini secchi

700 gr. di passata di pomodoro

1 noce di burro

1 spicchio d’aglio

Vino bianco

1 rametto di rosmarino

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Lasciate in acqua calda i porcini secchi per 15 minuti ed al termine strizzateli bene e teneteli da parte. Fate dorare i fusi di pollo in padella con qualche cucchiaio di olio, sciogliete poi il burro in un tegame dai bordi alti, unite i funghi strizzati, il rosmarino ed uno spicchio d’aglio e sfumateli col vino bianco. Unite la passata di pomodoro, i fusi di pollo rosolati ed un pizzico di sale e di pepe. Portate a bollore aggiungendo poca acqua, proseguite la cottura a fiamma bassa per 40 minuti e servitelo subito.

Conservazione

Il pollo alla boscaiola si conserva in frigo un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Il pollo è la più consumata fra le carni bianche grazie ad un basso contenuto di grassi e ad un’ottima quantità di proteine. Se il sapore delicato la rende particolarmente versatile il basso costo e la facilità di cottura sono gli altri motivi che ne incoraggiano il consumo. Particolarmente riuscito è l’accostamento ai funghi porcini ipocalorici ma ricchissimi di proprietà: racchiudono infatti un alto contenuto di fibre che li rende sazianti e grazie alla presenza di sostanze antibatteriche sostengono il sistema immunitario. Aiutano a controllare i livelli di colesterolo nel sangue, favoriscono il metabolismo e contrastano le malattie cardiovascolari grazie a preziosi antiossidanti. Le loro caratteristiche nutrizionali inoltre restano invariate anche nella versione secca.

Consiglio della zia

Arricchite il piatto con olive nere e cubetti di pancetta croccante.