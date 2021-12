Le Ricette di StrettoWeb – Lasagne al salmone

29 Dicembre 2021 18:14

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle lasagne al salmone

Dall’antipasto ai secondi uno degli ingredienti preferiti durante le feste natalizie è il salmone che dona ai piatti il suo caratteristico sapore. Se le pietanze tipiche variano da regione a regione la consuetudine di astenersi dal mangiare carne nel giorno di Vigilia è condivisa ovunque e ha dato origine a molte portate di pesce proprio come queste gustosissime lasagne al salmone.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4-6 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

250 gr. di pasta per lasagne

400 gr. di salmone affumicato

250 gr. di mozzarella

250 gr. di provola affumicata

500 gr. di besciamella

1 ciuffo di prezzemolo

Sale e pepe nero

Preparazione

Dividete a cubetti la mozzarella, tritate il prezzemolo, tagliate a striscette il salmone ed unite tutto in una ciotola. Create uno strato di besciamella sul fondo di una teglia, sistemate la pasta ed aggiungete il composto di mozzarella, salmone e prezzemolo. Coprite con fette di provola affumicata ed altra besciamella e realizzate altri strati fino al termine degli ingredienti. Completate con una spolverata di pepe nero ed infornate le lasagne a 180 gradi per 25 minuti.

Conservazione

Le lasagne al salmone si conservano in frigo per 2 giorni al massimo.

Curiosità e benefici del salmone

Il salmone che consumiamo è prevalentemente allevato e quello selvaggio si pesca in abbondanza soltanto in Alaska dove la legge ne vieta l’allevamento. Considerata una specie dal forte impatto ambientale se dovesse scomparire i suoi ecosistemi muterebbero in modo radicale. Soprattutto nella versione fresca il salmone garantisce ottime proprietà nutrizionali come un apporto importante di proteine nobili, vitamine, fra cui la D e sali minerali ma è soprattutto il pesce che racchiude in assoluto il contenuto maggiore di acidi grassi omega-3 che fluidificano il sangue ed hanno effetti benefici sul cuore. Nonostante i suoi pregi non è consigliato abusarne o abbinarlo a cibi grassi perchè abbastanza calorico.

Consiglio della zia

Squisite le lasagne al salmone e spinaci farcite col salmone, gli spinaci sbollentati, il formaggio grattugiato, la provola e la besciamella.