Le Ricette di StrettoWeb – Frittata al forno con broccoli e funghi

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della frittata al forno con broccoli e funghi

Pietanze antiche apprezzate per la loro versatilità le frittate uniscono al gusto ottimi nutrienti. Saporita e più leggera della frittata tradizionale la frittata con broccoli e funghi grazie alla cottura in forno limita l’uso dell’olio e rende più facile la preparazione. Il mix di ingredienti che racchiude la rende davvero squisita!

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

200 gr. di broccoli

6 uova

90 gr. di funghi sott’olio

150 gr. di ricotta di pecora

Parmigiano grattugiato q.b.

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Lavate i broccoli ed eliminate le foglie esterne, ricavate le cimette e fatele sbollentare in abbondante acqua salata per 15 minuti. Dopo averli scolati versateli insieme ai funghi sgocciolati in una padella con un filo d’olio extravergine di oliva, aggiungete sale e pepe e fateli insaporire per qualche minuto. Versate le uova in una ciotola, unite il parmigiano, il sale ed il pepe e sbattetele con la forchetta. Unite i broccoli ed i funghi alle uova, aggiungete la ricotta ed amalgamate bene tutto. Versate il composto in una teglia oleata ed infornate la frittata a 180 gradi per 20 minuti.

Conservazione

La frittata al forno con broccoli e funghi si conserva in frigo per 1-2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Protagonisti della dieta Mediterranea i broccoli appartengono alla famiglia delle crucifere e sono una vera miniera di vitamine e minerali: contengono potenti antiossidanti capaci di ridurre lo stress ossidativo e di stimolare il sistema immunitario, abbassano i livelli di colesterolo e regolano i livelli glicemici nel sangue. Ipocalorici e benefici i funghi racchiudono non più di 25 calorie in 100 grammi di prodotto fresco ma possiedono un alto contenuto di fibre che li rende sazianti e proprietà antibatteriche capaci di sostenere il sistema immunitario. Facilitano il metabolismo, contrastano le malattie cardiovascolari grazie alla presenza degli antiossidanti e conservano le loro caratteristiche nutrizionali anche nella versione secca.

Consiglio della zia

Aggiungete dadini di soppressata calabrese Dop per arricchire di gusto la frittata.