“Le Nuvole e la Città” il libro del reggino Fulvio D’Ascola, domani firma copie a Roma

6 Dicembre 2021 15:06

“Le Nuvole e la Città” il libro di Fulvio D’Ascola, domani firma copie e incontro con l’autore nell’edizione del ventennale di “Più libri più liberi” a Roma

Può sembrare un gioco di parole, ”Le Nuvole e la Città“ il libro di Fulvio D’Ascola edito da Laruffa editore sarà presente alla “Nuvola” di Fuksas a Roma in occasione del ventennale della rassegna “Più libri più liberi”. Il sociologo reggino con il suo “Person to Person”,venerdì 7 dicembre dalle 18 alle 20 ,firmerà le copie del libro e incontrerà il pubblico presso lo stand 23 dell’editore Laruffa .“Più liberi più liberi “riparte nel suo ventennale e Fulvio D’Ascola sarà insieme a personaggi famosi nella grande kermesse che dal quattro all’otto dicembre vede protagonisti grandi firme della cultura ,della musica, del cinema e della letteratura. Personaggi del calibro di Carlo Verdone, Ernesto Assante Luca Barbarossa, Roberto Saviano, Ascanio Celestini, Marco Travaglio, Antonio Padellaro, Flavio Insinna, Ricky Tognazzi, Lillo e Greg, Sergio Rubini, Cristina Comencini,Paolo Virzì e Corrado Guzzanti. Un viaggio tra scuola ,società e comunicazione con “Le Nuvole e la Città” che presenta le sue pagine a livello nazionale, con il supporto di un allestimento di oggetti riconducibili al saggio racconto. Ci saranno dischi in vinile ,memorabilia varie, diario vitt ed altri oggetti che hanno fatto la storia della comunicazione in Italia. Per scaricare il programma ,info e ticket www.plpl.it.