L’Avvocato reggino Paolo Zagami riceve in Parlamento il Premio “Patrimonio Italiano Award 2021”

12 Dicembre 2021

Si è svolta Venerdì 9 Dicembre in Parlamento presso la Camera dei Deputati la celebrazione del Premio “Patrimonio Italiano Award 2021”, originariamente fissata a Marzo ma poi rinviata causa covid.

I Premi del “Patrimonio Italiano Award” giunto alla sua quinta edizione sono assegnati da un apposito Comitato Scientifico composto da Istituzioni e cittadini rappresentativi degli oltre dieci milioni di italiani residenti all’estero. Si tratta di un prestigioso riconoscimento ideato da Luigi Liberti e Mike J. Pilla per onorare personaggi ed eccellenze italiane che con il proprio lavoro, il proprio talento e la propria attività rendono orgogliosa la grande comunità italiana nel mondo e che dunque rappresentano un “patrimonio italiano” da tutelare. L’evento trasmesso in diretta dalla web tv della Camera dei Deputati rappresenta da sempre un importante momento di aggregazione per tutti gli italiani all’estero e gli amanti dell’Italia e della sua cultura.

Durante la cerimonia di premiazione, apertasi con le note dell’inno di Mameli, è stata presentata la neonata associazione “Patrimonio Italiano USA” e sono stati consegnati i “Certificate” dall’Onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata italiana eletta in America, che ha voluto ringraziare i premiati per la loro attività e ricordato quanto sia rilevante l’apporto da loro fornito ai tanti italiani che vivono e lavorano lontano dalla propria Nazione ma che mantengono legami molto forti.

Per l’anno 2021 sono stati premiati per il settore dello spettacolo l’attore della fortunata serie “Gomorra” Salvatore Esposito, per il settore dello sport l’allenatore della Nazionale di calcio vincitrice degli Europei Roberto Mancini ed altre personalità. Per il settore delle professioni è stato premiato l’Avvocato di origine calabrese Paolo Zagami che è stato insignito dell’importante riconoscimento “per avere valorizzato l’immagine dell’Italia grazie al suo lavoro che – traducendosi nella assistenza di molti clienti attraverso lo Studio Legale Internazionale Zagamilaw di cui è fondatore – ha attratto rilevanti investimenti esteri e per avere rappresentato un importante punto di riferimento e vanto per i tanti italiani che vivono e lavorano all’estero”.

Paolo Zagami, avvocato internazionale, era stato tra i papabili candidati a Sindaco per guidare la Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’anno scorso nei media si era insistemente parlato di lui come possibile rappresentante del centro-destra indicato per contrastare la rielezione del sindaco uscente Falcomatà poi riconfermato e successivamente sospeso.

“Ringrazio il Comitato Scientifico e gli organizzatori per questo prestigioso premio perchè è un grande onore – ha affermato Zagami – Da sempre cerco di rappresentare l’Italia al meglio con il mio lavoro e con i clienti rappresentati dallo Studio di cui sono titolare sebbene sia purtroppo difficile in tempi di Covid. Ci tengo a dedicare questo riconoscimento a mia figlia che proprio oggi compie tre mesi e che essendo una bimba italo-brasiliana rappresenterà anche lei in futuro l’Italia all’estero”.