Lamezia Terme, nome importante per la panchina: ufficiale Camplingo nuovo allenatore

14 Dicembre 2021 13:58

La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico alle ore 17:30, sui canali social del club gialloblu

Il Lamezia Terme comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Salvatore Campilongo. A Tony Lio è affidato il ruolo di direttore tecnico del club. Sarà possibile seguire la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico alle ore 17:30, sui canali social del club gialloblu. Si confermano quindi le importantissime ambizioni societarie del sodalizio calabrese, nato pochi mesi fa grazie alle idee e alle risorse del presidente Saladini. E, dopo i grandi colpi sul mercato calciatori, anche in panchina viene chiamato in causa un nome importante. Il tecnico Campilongo ha infatti allenato in Serie B, in piazze come Avellino, Empoli, Frosinone e Nocerina.