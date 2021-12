Lamezia Terme, Campilongo si presenta: “l’organizzazione di questa società è da categorie superiori”

15 Dicembre 2021 12:03

Le prime parole di Salvatore Campilongo come nuovo allenatore del Lamezia Terme

Il Lamezia Terme ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore Salvatore Campilongo. Uomo di grande esperienza, Campilongo ha allenato varie squadre, tra le quali: Foggia, Avellino, Rimini. Curriculum importante per il nuovo mister gialloblu, il quale vanta tra i suoi successi una promozione in C1 con la Cavese nella stagione 20005/2006 e una promozione in LegaPro – Seconda Divisione con l’Ischia IsolaVerde nel 2012/2013.

Queste sono le prime dichiarazioni del neo tecnico del club gialloblu: “Sono molto felice della chiamata del Lamezia Terme. Ringrazio il presidente Saladini e la dirigenza per la fiducia accordatami; il club è molto ambizioso e questa chiamata non fa altro che inorgoglirmi. L’entusiasmo e il trasporto della società mi hanno convinto ad accettare subito questa nuova sfida, qui ho trovato una società organizzatissima come se fossimo già in categorie superiori; sono consapevole che non sarà facile, ma sono pronto a dare il massimo. Credo nel duro lavoro, perciò mi impegnerò sin da subito per soddisfare le aspettative del club”.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche il DS gialloblu Antonio Mazzei: “Campilongo è un tecnico che conosce bene la categoria e ha alle spalle una carriera importante che parla da sé. Siamo sicuri che metterà al servizio del club tutto il suo bagaglio di esperienze sia tecniche, che umane. Le ambizioni della società sono da top-club e tali continueranno ad . Siamo tutti sulla stessa barca, si va verso la medesima direzione”. Infine, Mazzei ha chiarito la posizione di chi finora ha seduto sulla panchina lametina: “Tony Lio farà sempre parte del progetto gialloblu ricoprendo il delicato ruolo di direttore tecnico del club. Continuiamo tutti uniti il nostro percorso, consapevoli di voler conquistare obiettivi molto importanti”.