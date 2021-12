“L’albero dei desideri”, il concorso ideato dalla Questura di Messina e promosso con la collaborazione di Confesercenti, Comune e Teatro Vittorio Emanuele

9 Dicembre 2021 18:38

E’ stata inaugurata stamattina l’iniziativa “L’albero dei desideri”, realizzata dalla Questura di Messina in sinergia con l’Associazione Confesercenti – Area Metropolitana di Messina e con la collaborazione del Comune di Messina e del Teatro cittadino Vittorio Emanuele. Il concorso si inscrive nella più ampia campagna di intensificazione dei controlli sul territorio denominata “Natale in Sicurezza”, volendo coinvolgere in prima linea i cittadini più giovani in un percorso di cultura della legalità e della sicurezza. Nel cortile della Questura, alla presenza del Questore di Messina Gennaro Capoluongo, del Presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, dell’Assessore alla Cultura Vincenzo Caruso e del Presidente del Teatro Vittorio Emanuele Orazio Miloro, alcuni giovani alunni degli istituti comprensivi “Pascoli Crispi” e “Verona Trento Majorana” hanno assistito all’accensione de “L’albero dei desideri”. Si tratta di un abete donato dal Comando Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, del quale era presente il Dirigente Giovanni Cavallaro, addobbato con il prezioso supporto di Confesercenti Messina e sotto cui è stata collocata una speciale urna che accoglierà i “desideri” di tutti gli studenti e i giovani che vorranno rispondere alla domanda: «Cosa desideri dalla Polizia di Stato per un mondo più sicuro?”.

Durante l’intero periodo delle festività natalizie, fino al 6 gennaio 2022, tutti i giovani interessati potranno scrivere la loro letterina e concordare con la Questura di Messina (telefonando al 090 366584/527 oppure scrivendo a gab.quest.me@pecps.poliziadistato.it) una giornata in cui venire a depositarla ai piedi dell’albero, in compagnia dei poliziotti. Subito dopo l’Epifania, una commissione composta dai rappresentanti delle istituzioni coinvolte individuerà i tre elaborati migliori, che verranno premiati nel corso di un evento appositamente organizzato nel mese di gennaio presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Durante la cerimonia di accensione dell’albero, è stata, altresì, presentata l’immagine che accompagnerà l’intera campagna “Natale in Sicurezza” e che, sotto forma di vetrofania, sarà simbolicamente distribuita da Confesercenti ed affissa nelle vetrine dei negozi della città e della provincia, con lo scopo di promuovere una cultura della legalità e del rispetto delle regole condivisa con la Polizia di Stato, in un’ottica di deterrenza e di simbolica partecipazione di tutti (studenti, cittadini, commercianti, istituzioni) al sistema sicurezza.