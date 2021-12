31 Dicembre 2021 11:41

La Provincia di Vibo Valentia premia l’Associazione Valentia per aver portato in alto il nome della provincia su scala nazionale

Il 30 Dicembre il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, ha conferito un riconoscimento all’Associazione Valentia, rivolto ai giovani del sodalizio che si sono contraddistinti per l’impegno espresso per i progetti sociali, nella solidarietà, nel volontariato, nella promozione della cultura, della legalità, sia su scala provinciale che nazionale. La Provincia di Vibo quindi premia l’Associazione Valentia che nel periodo difficile dell’emergenza sanitaria ha saputo costruire una rete eccezionale di solidarietа che ha aiutato l’intera cittadinanza e in particolare i nuclei con maggiore disagio, dagli ospedali alle famiglie, dai giovani all’ambiente. E’ stato proprio il Presidente Salvatore Solano a premiare ieri pomeriggio l’associazione ed alcuni componenti presenti: per evitare assembramenti è stata autorizzata una piccola delegazione del sodalizio, per ricevere il riconoscimento attraverso la propria segreteria nazionale.

“La Provincia è riconoscente a questi giovani che, nonostante le difficoltà, partendo dal cuore della Calabria, sono riusciti a costruire su scala nazionale una serie di iniziative importanti e non hanno mai fatto mancare il proprio apporto al territorio natìo”, ha sottolineato il Presidente della Provincia Solano. “Hanno portato avanti su scala provinciale prima e nazionale dopo, decine di iniziative riconosciute in tutto il paese, che hanno visto l’associazione Valentia, realtà nata proprio in provincia di Vibo nel 2017 ad interfacciassi con le più alte cariche dello stato, centinaia di associazioni, fondazioni, aziende e cittadini, facendo conoscere così la parte buona del nostro territorio. Dalle aree verdi in ricordo delle vittime della pandemia, alle biblioteche nei reparti Covid, alle iniziative rivolte ai bisognosi delle nostre città, ai bambini ed i giovani del territorio, alle campagne ambientaliste contro l’abbandono delle mascherine in luoghi pubblici, agli incontri culturali a cadenza settimanale. Questa giornata è un’occasione per portare all’attenzione le persone e le associazioni che si sono distinte per il loro impegno nel volontariato e per sottolineare la ricchezza che rappresentano nelle loro comunità. Nei nostri territori sono presenti centinaia di associazioni, una grande risorsa anche per affrontare le sfide del futuro, dal welfare alla transizione ecologica.”

L’associazione Valentia, attraverso la segreteria nazionale dichiara:” Ringraziamo l’amministrazione provinciale ed il Presidente Solano per il riconoscimento che ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, alla nostra realtà associativa.

È un grande onore riceverla, ed è un’altrettanto grande responsabilità custodirla. Siamo orgogliosi e grati di questo riconoscimento, che dà ulteriore forza all’idea di un maggiore impegno civile, etico, positivo e consapevole che tutti noi di Valentia promuoviamo attraverso le decine di iniziative messe in campo. È un’idea che solo pochi anni fa poteva sembrare temeraria, e che oggi si traduce in una reale prospettiva e in concrete pratiche di cambiamento. Il Suo riconoscimento premia il lavoro di tutti noi – giovani del territorio- che con passione abbiamo promosso attività in ambito sociale, culturale ed in campo della solidarietà, partendo dalla città di VIbo fino a raggiungere tanti comuni fuori regioni, avendo ad oggi trenta sedi in tutto il territorio nazionale. Ci riempie d’orgoglio che un amministrazione come la Provincia, attraverso il suo giovane Presidente abbia visto in noi un modello positivo. Lo dimostrano le tante iniziative benefiche e solidali portate avanti in provincia e prontamente colte dallo stesso amministratore, dimostrando grande perseveranza al bene del territorio stesso. Contestualmente abbiamo voluto donare, simbolicamente, una targa alla provincia ed al Presidente, complimentandoci con lui per l’impegno e la caparbietà dimostrata in questi anni, riuscendo a portare fuori dal dissesto l’Amministrazione provinciale dopo nove anni. Sono tanti gli enti, le istituzioni, i soggetti privati che da sempre compartecipano alle iniziative sociali dell’associazione Valentia, con convinzione ed entusiasmo, e questo nostro gesto vuol essere un piccolo modo per ringraziarli.”