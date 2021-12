La Madonna diventa trans! La provocazione dell’influencer: “se crediamo a Gesù bianco, perchè Maria non può avere la barba?”

7 Dicembre 2021 12:16

La Vergine Maria diventa trans, la provocazione dell’influencer tedesco Riccardo Simonetti diventa virale: Matteo Salvini fra i primi a mostrare il proprio sdegno sui social

Il Natale si avvicina e nelle case spuntano i primi addobbi natalizi. Sotto l’albero, immancabile, la presenza del presepe, uno dei simboli più belli delle feste con tutte le statuine, le luci e le rappresentazioni di casette e paesaggi. Da quest’anno vi consigliamo di dare un’occhiata vicino la mangiatoia, un personaggio potrebbe aver cambiato “look”: alla Madonna potrebbe essere cresciuta la barba. La provocazione arriva dai social, a lanciarla l’influencer tedesco Riccardo Simonetti, autore di best-seller, blogger, modello, presentatore e attore che vanta oltre 300.000 follower. Simonetti ha posato per la rivista queer “Siegessäule Magazin” vestito come la Vergine Maria (con tanto di bambinello in braccio), ma con la barba.

Allegato al post il messaggio: “se ignoriamo il fatto che Gesù non era bianco (in quanto palestinese), potremmo anche credere che la Vergine Maria avesse la barba, perché no? Mi sento molto orgoglioso e onorato di essere sulla copertina del numero di dicembre di un’istituzione queer come SIEGESSÄULE MAGAZIN. Ho avuto la straordinaria opportunità di essere sulle copertine di molte riviste nella mia vita, eppure questa è la prima volta che sono sulla prima pagina di una rivista queer. Un ringraziamento speciale al mio amico @one_letter_kaey che ha reso possibile tutto questo.

Oggi (2 dicembre, ndr) è anche la Giornata mondiale contro l’AIDS, un argomento presente nel numero e vorrei incoraggiarvi a fare il test, conoscere il vostro stato e combattere lo stigma con cui le persone sieropositive devono ancora fare i conti. I media hanno fatto un ‘ottimo lavoro’ mostrando immagini omofobe relative all’AIDS e all’HIV nel mondo mainstream, ma non sono mai riusciti a informare le persone sui progressi medici che sono stati fatti da allora e su come può essere la vita con l’HIV al giorno d’oggi“.

L’immagine ha generato forti e comprensibili polemiche, anche in Italia. Fra i primi a esprimere il proprio sdegno sui social è stato Matteo Salvini che attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto: “ma possibile che certa gente non riesca a rispettare nemmeno la Vergine Maria e il Santo Natale? Non è una simpatica provocazione, è un vergognoso insulto“.