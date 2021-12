La Diga del Menta diventa una voragine finanziaria: 48 milioni e mezzo di euro definanziati dai Governi centrali, “cifra insussistente dal bilancio regionale”. La Regione avvia le azioni giudiziarie [DETTAGLI]

10 Dicembre 2021 16:51

Diga del Menta, la nota della Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica del Rendiconto 2020 della Regione Calabria

“Per quanto attiene alla Diga del Menta, a fine 2020 nel bilancio regionale è presente un credito di 48.587.381,05 euro finanziato con fondi Fas (Fondi aree sottoutilizzate) attribuiti con delibere del Cipe per realizzare opere a valle della centrale idroelettrica. Questo credito non è stato mai movimentato”. A evidenziarlo è la Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica del Rendiconto 2020 della Regione Calabria. “La magistratura contabile rileva che dal 2007 (l’assegnazione delle risorse alla Regione e avvenuta con delibera Cipe 7/2007) la Regione non ha mai incassato alcuna somma dallo Stato; dal lato della spesa, invece, la Regione ha trasferito alla Sorical (societa incaricata di eseguire i lavori), negli anni 2008-2016, e’ 53.891.673,24 euro. Questa movimentazione contabile, per cosi dire non sincrona, ha indotto – si fa rilevare – la sezione a chiedere all’amministrazione regionale di fornire prove della sussistenza del proprio credito. La Regione comunicava che a seguito dell’ulteriore sollecito di erogazione di tali risorse il Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva inaspettatamente comunicato che l’intervento non trovava piu copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2000-2006 stanziate con la delibera del Cipe del 16 marzo 2007“. Nella relazione al rendiconto 2020 – ricorda poi la Corte dei Conti – “la Regione rappresentava di avere accantonato oltre 24 milioni 837mila euro (oltre il 50% dell’importo in questione) nel Fondo rischi per passivita potenziali. Il punto dolente è che il Fondo (Fsc) che avrebbe dovuto finanziarlo è stato oggetto di drastico ridimensionamento e che con la delibera Cipe 6 del 20 gennaio 2012 l’opera è stata definanziata, non risultando tra quelle per le quali è stata mantenuta la copertura. Il residuo non avrebbe dovuto essere mantenuto in bilancio, gia almeno dal 2013“. “Ne consegue – prosegue la Corte dei Conti – che “il residuo di 48.587.381,05 euro è da ritenere insussistente e non puo essere mantenuto in bilancio, neanche utilizzando i futuri fondi Fsc, come prospettato dalla Regione“, essendo “venuta meno la copertura finanziaria che giustificava il mantenimento del residuo attivo (credito) in questione. Anche l’accantonamento eseguito (alla voce altri accantonamenti del risultato di amministrazione) in questo contesto – spiega la magistratura contabile – è stato del tutto inutile”. Sul punto in sede di controdeduzioni la Regione Calabria ha riferito di aver dato mandato all’Avvocatura regionale “di avviare tutte le azioni giudiziarie necessarie a garantire la tutela del credito“.