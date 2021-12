Il Covid non ferma la Coppa d’Africa, prevale la volontà della Caf: si gioca regolarmente dal 9 gennaio al 6 febbraio

22 Dicembre 2021 13:13

La Coppa d’Africa sarà regolarmente disputata dal 9 gennaio al 6 febbraio: la Caf non si lascia intimorire dalla variante Omicron del Covid e dalle rimostranze dei club europei

Sembrava ormai certo lo slittamento della Coppa d’Africa al mese di settembre del 2022, ma la Caf è rimasta ferma sulle proprie posizioni. Il torneo si giocherà regolarmente dal 9 gennaio al 6 febbraio, la conferma arriva dal presidente della Caf, Patrice Motsepe, dopo un incontro con il presidente del Camerun (Paese ospitante) Paul Biya: “il 9 gennaio ci sarà regolarmente la partita inaugurale tra il Camerun e il Burkina Faso – ha dichiarato il presidente della Caf – La variante Omicron è una grande sfida, ma nessuno sarà ammesso alle partite senza tamponi. Il 7 gennaio sarò personalmente in Camerun per la partita inaugurale e ci sarà anche il 6 febbraio quando verrà consegnato il trofeo“.

Decisione che ha fatto storcere il naso a diversi club europei che perderanno diversi top player nel bel mezzo della stagione e con tutte le incognite di eventuali contagi e quarantene. Ad essi il presidente Motsepe chiede collaborazione: “dobbiamo lavorare tutti insieme perché amiamo il calcio. Abbiamo il dovere di far sviluppare il nostro continente, sono convinto che il calcio africano sia tra i migliori al mondo. Vogliamo che i nostri giocatori giochino in Europa e abbiano successo, ma vogliamo anche che il nostro calcio diventi un’eccellenza mondiale. Quindi ci impegneremo con tutti i club, siamo guidati dalle regole Fifa che impediscono alle società di trattenere i calciatori. Questo è importante perché non possiamo permettere che l’Africa sia ultima“.